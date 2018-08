Moddersoep op het menu in Brielle

Quizmaster spelen, boterhammen smeren en moddersoep maken. Voor de Rijnmond Zomertoer stak verslaggever Sanne Waldekker vrijdag de handen uit de mouwen bij de scouting in Brielle, waar kinderen van kinderopvang Humanitas een speciaal zomerprogramma kunnen volgen. “Iedere hulp is meegenomen”, vertelt Anita Heezen van de kinderopvang. “Hier zijn 25 kinderen die allerlei activiteiten kunnen doen.” En die kinderen moeten uiteraard de hele dag begeleid worden.

Dat is best zwaar, vertelt pedagogisch medewerkster Arlene Jansen. "Er is water in de buurt, dus je moest ze constant in de gaten houden. Het is een hele verantwoordelijkheid. Even pauzeren, is er niet bij."

De hulp van Sanne komt dus als geroepen. Deze week staan er allerlei activiteiten met het thema Zuid-Amerika op het programma. Quizmaster Sanne stelt vragen over het continent, er wordt gedanst en de sambaballen zijn uit de kast gehaald.

Maar ook activiteiten die niets met Zuid-Amerika te maken hebben, worden uitgevoerd. Zoals touwtrekken en moddersoep maken. Met het touwtrekken waren het verrassend genoeg de meisjes die de jongens versloegen. Of kwam dat doordat onze verslaggever meedeed?

Dat het weer niet altijd even meezit deze week, deert de kinderen niet. “Die gaan lekker door”, ziet Anita. “Ze vermaken zich prima.”