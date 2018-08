Deel dit artikel:











CDA Rotterdam wil debat over Turkse weekendscholen President Erdogan van Turkije (ANP)

Het CDA in Rotterdam heeft een raadsdebat aangevraagd over het nieuws dat de Turkse overheid bezig is met het opzetten van weekendscholen in het buitenland. Die plannen zouden er ook voor Nederland zijn.

Jonge Turken in het buitenland zouden in het weekend vijf uur les krijgen. Het gaat om twee uur taalles en drie uur geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst. De Turkse overheid financiert de lessen en wil daarmee de banden met het vaderland versterken. CDA-raadslid Christine Eskes noemt het een zorgelijke ontwikkeling. "Dit moeten we in Rotterdam, waar de spanningen als gevolg van Turkse inmenging nog steeds voelbaar zijn, niet hebben", zegt Eskes. Het ministerie van Sociale Zaken kent de plannen en ziet er geen probleem in, tenzij de lessen een politieke lading krijgen.