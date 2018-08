Excelsior heeft nieuwe spits binnen

Een dag voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard heeft Excelsior toch zo goed als zeker een nieuwe spits weten te strikken. De IJslander Elías Ómarsson komt over van IFK Göteborg, zo maakt de Zweedse club zojuist bekend.

De 23-jarige Ómarsson speelde dit jaar twaalf wedstrijden, waarin hij acht keer scoorde. De spits begon zijn carriere bij Keflavík ÍF, voordat hij naar het Noorse Valerenga vertrok. Hier werd hij uitgeleend aan IFK Göteborg, waar hij uiteindelijk afgelopen seizoen ook speelde.

Excelsior had nog een spits nodig na het eerdere vertrek van Mike van Duinen. In de voorbereiding werd onder andere met Ali Messaoud en Carlito Fermina in de voorste positie gespeeld. De Kralingers hebben nog geen persoonlijk akkoord met Ómarsson, maar dat lijkt een kwestie van tijd. Tegen Feyenoord zou de IJslander mogelijk al kunnen debuteren.