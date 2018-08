Een 62-jarige tuinier heeft in Rotterdam-Carnisse een vuurwapen gevonden. Het wapen lag begraven onder een rozenstruik in de Utenhagestraat.

Ook op een andere plek in Rotterdam-Zuid werd een wapen aangetroffen. In de Dickenstraat in Lombardijen vond een 34-jarige man een geweer in een portiek.

De politie heeft de twee wapens in beslag genomen en onderzoekt de herkomst ervan.