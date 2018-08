Hellevoetsluis maakt zich op voor de Vestingdagen

Over precies een week is het zover: dan staan de Vestingdagen in Hellevoetsluis op het programma. Het driedaagse festival trekt jaarlijks meer dan honderdduizend bezoekers.

Liefhebbers van stoom kunnen het hele weekend hun hart ophalen. Tijdens de Vestingdagen zijn tal van stoommachines te bewonderen. "het begon in 1978 als een stoomdag. Vandaar dat veel mensen de link nog leggen met stoommachines", vertelt secretaris Erik Noordzij.

Maar er is meer. Op de kermis kan jong en oud zich vermaken, er is een vlootschouw en verschillende artiesten treden op. Maar de bedrijven en instellingen van Voorne-Putten zelf staan ook centraal.

Zo geeft de Helvoetse Reddingsbrigade een demonstratie van het 'hoisten', wat verslaggever Marlies Harting eerder deze week zelf heeft mogen ervaren.



Het evenement weet jaarlijks veel bezoekers te trekken. "Vorig jaar waren het er net zoveel als heel Voorne-Putten in totaal aan inwoners heeft. Dus óf heel Voorne-Putten is toen geweest, of het trekt ook veel mensen van buiten", zegt Noordzij.

Maar dat bezoekersaantal is voor hem niet het belangrijkste, vertelt hij. "Dat is niet leidend of het een succes is. Ik heb liever dat er wat minder mensen komen die het naar hun zin hebben."