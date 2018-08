Deel dit artikel:











De Wolf: ‘Feyenoord heeft zichzelf overschat’ John-de-Wolf

Een dag na het debacle in Slowakije worden in FC Rijnmond de mogelijke oorzaken voor het 4-0 verlies van Feyenoord besproken. Volgens John de Wolf heeft de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst niet alleen de tegenstander onderschat. “Feyenoord heeft zichzelf ook overschat.”“Natuurlijk missen ze veel belangrijke spelers, maar dat is geen excuus’’, gaat De Wolf verder. “Dit was de absolute ondergrens waar Feyenoord doorheen is gezakt. Ze waren gewoon helemaal niks. Europees voetbal is over en sluiten denk ik.”De Wolf stelt ook vraagtekens bij het thuisblijven van aanvoerder Robin van Persie. “Kon hij echt niet spelen of werd hij gespaard voor de competitie? De wedstrijd in Slowakije was natuurlijk ook op kunstgras dus dat kan wel meegespeeld hebben’’, besluit De Wolf.

