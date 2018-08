Deel dit artikel:











Noordtunnel richting Gorinchem weer open Archieffoto

De Noordtunnel is weer open voor verkeer richting Gorinchem. Door een technische storing was de tunnel bij Alblasserdam vrijdagavond een paar uur afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via de Brug over de Noord.

Monteurs van Rijkswaterstaat wisten de storing rond 21:00 uur te verhelpen.