Automobilist koerst door na doodrijden hond in Brielle Archieffoto

Op de Johan H. Beenlaan in Brielle is een hond doodgereden..Het dier, dat de weg op rende, zou een stuk zijn meegesleept door de auto. De chauffeur is niet gestopt.

Een getuige heeft op Facebook een oproep gedaan aan de automobilist om zich te melden. Voor zover bekend is dat nog niet gebeurd.