De Merwedebrug bij Gorinchem is vanaf vrijdagavond 21.00 uur dicht in de richting van Breda. Volgens Rijkswaterstaat wordt onder meer de zogeheten slijtlaag vervangen.

Het wegverkeer wordt omgeleid via de A15 en A16 bij Ridderkerk. Ook kunnen automobilisten omrijden via de A15 en A2, via knooppunt Deil.

De werkzaamheden aan de brug duren tot maandagochtend.