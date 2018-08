Sparta heeft de laatste grote oefenwedstrijd voorafgaand aan competitie met 3-0 verloren van Go Ahead Eagles.

De beide ploegen hielden elkaar lang in evenwicht, totdat Go Ahead in tien minuten drie keer scoorde. Er waren twee doelpunten van Jaroslav Navratil.

Volgende week begint Sparta aan de competitie met een uitwedstrijd tegen FC Twente.