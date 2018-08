Deel dit artikel:











Mishandelaar van Feyenoordfan Ritchie al eerder in de fout Ritchie (rechts)

De 45-jarige man de verstandelijk beperkte Feyenoordfan Ritchie in het gezicht sloeg bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal in het PSV-stadion ging volgens Omroep Brabant al eerder in de fout. In 2012 kreeg hij al een stadionverbod, omdat hij een fakkel op het veld gooide. Ook zou de man eerder geweld hebben gebruikt.

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven heeft bepaald dat de man een jaar niet in en bij het PSV-stadion mag komen.

"Wat hier is gebeurd, is volstrekt niet normaal. Het is een ernstige verstoring van de openbare orde. Ik wil herhaling in de stad voorkomen", zei Jorritsma vrijdag.

Feyenoordfan Ritchie bezocht zaterdag de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord in Eindhoven. Hij werd in zijn gezicht geslagen, omdat hij juichte voor een doelpunt van Feyenoord. De man die hem sloeg moet hij in november voor de rechter verschijnen.