Doen ze het of doen ze het niet?

Begin je weekend goed met Chris Natuurlijk. Met zaterdag 11 augustus de volgende onderwerpen:

Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel

Doet ze het of doet ze het niet?

Kees Moeliker over de IJs-ijsvogel

Microben. Beestjes, bacteriën en schimmels die je met het blote oog niet kunt zien.Microfotograaf Wim van Egmond wil een feestdag voor de ontdekker van de microben: Antoni van Leeuwenhoek. In een druppel water uit het Berkelse meer zag hij in 1674 onder een microscoop voor het eerst ‘kleijne diertgens’Meerkoeten broeden graag op de sproeiers van fonteinen. Niet altijd even leuk voor de pasgeboren kuikens. Daarom bedacht Stadsbeheer dit voorjaar een alternatief: de meerkoetpaal. Chris Natuurlijk gaat kijken of het bevalt.Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam over de opmars van de witsnuitlibelle, de depotperikelen, de IJs-ijsvogel en andere verhalen uit de Straatgras, het natuurtijdschrift van het museum.

Eet mij niet

In Trompenburg Tuinen in Rotterdam-Kralingen groeit een voedselbos. In september gaat de tuin open voor publiek, maar Chris Natuurlijk mag nu alvast kijken. Voor bankjes, informatieborden en bijzondere eetbare planten is Trompenburg Tuinen een crowdfunding begonnen.

Oost, west, thuis best?

Is er verschil in natuurbeleving tussen de Oosterse en de Westerse mens?Dat onderzoekt kunstenares Antoinet Deurloo deze zomer tijdens haar verblijf als artist in residence in Trompenburg Tuinen in Rotterdam-Kralingen.





Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.