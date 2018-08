Deel dit artikel:











Auto botst op pijlwagen op A27 Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een auto is zaterdagmorgen op een afzettingswagen van Rijkswaterstaat gereden op de A27. De bestuurder had een partner en een kind in de auto zitten.

Volgens de politie had de man ook rode kruizen boven de snelweg genegeerd. De bestuurder had geen rijbewijs. De drie inzittenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Ze waren goed aanspreekbaar en konden zelf uit de auto komen. Het kind heeft van een agent een knuffelbeer gekregen, een zogeheten traumabeertje. Tegen de bestuurder wordt proces-verbaal opgemaakt.