Politiehelikopter zoekt mee naar overvaller in Vlaardingen Politiehelikopter

Op de Churchillsingel in Vlaardingen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een taxichauffeur overvallen. Er is één verdachte opgepakt.

De overval werd gepleegd door twee mannen. Naar de tweede man is nog lange tijd gezocht. Ook de politiehelikopter zocht mee. Hij is niet gevonden. De taxichauffeur is bij de overval niet gewond geraakt.