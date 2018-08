Deel dit artikel:











Accu van scootmobiel ontploft in Papendrecht Archieffoto: MediaTV (niet de scootmobiel in kwestie)

In Papendrecht is vrijdagavond de batterij van een scootmobiel ontploft. Het wagentje stond in de hal van een flat aan het Zwanebloemplein. Van het wagentje is vrijwel niets meer over.

De klap was rond 23.00 uur. De rook trok vanuit de hal door het hele gebouw. Een bewoner is overgebracht naar een ziekenhuis, omdat hij of zij teveel rook had binnengekregen. Over de oorzaak van de klap is nog niets bekend.