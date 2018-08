Oeverbos afgesloten na vondst asbest

In het Oeverbos in Vlaardingen is asbest aangetroffen. Dat zegt de milieudienst Rijnmond DCMR. Een deel van het natuurgebied is inmiddels met linten afgezet.

Volgens een woordvoerder werd de milieudienst afgelopen dinsdag getipt over afval dat was gevonden in het bos. Daar zat ook plaatmateriaal. Dat is onderzocht in het laboratorium en er bleek asbest in te zitten.

"Het asbest is hechtgebonden in het materiaal aanwezig", zegt de DCMR. "Dat betekent dat de asbestvezels in het materiaal zich niet snel zullen verspreiden naar de omgeving en geen acuut gevaar vormen."

Wie het afval heeft gedumpt in het Oeverbos is niet duidelijk. Mogelijk zat het al in de grond. De DCMR is op dit moment bezig met een renovatie van het gebied.