Ingevroren ijsvogel straks écht te zien in Rotterdam

Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam gaat binnenkort de ijsvogel die eerder dit jaar zat vastgevroren in het ijs in Noord-Holland tentoonstellen. Beelden van die ijsvogel gingen de hele wereld over.

"Toen het zo ontzettend vroor, begin maart, heft een jongetje uit Noord-Holland een prachtige foto gemaakt van die ijsvogel, die zat vastgevroren in het ijs", vertelde directeur Kees Moeliker in het radioprogramma Chris Natuurlijk. "Opnieuw een foto van een beroemd dier met een verhaal."

Directeur Kees Moeliker wilde de ijsvogel graag op een authentieke manier tentoonstellen in de expositie 'dode dieren met een verhaal'. "Maar daar was dus wel een vriesvitrine voor nodig. Die hebben we nu gevonden."

Volgens Moeliker gaat het om een vitrine met een temperatuur van -20 graden. "En die komt oorspronkelijk uit de horeca. Misschien werd er wel haring in gelegd of ijs, dat weet ik niet."

Vanaf 21 augustus is de ijsvogel in het oorspronkelijke Noord-Hollandse ijs te zien in de expositie van het Natuurhistorisch Museum.

Meer dieren

Maar het is niet het enige nieuwe 'dode dier met een verhaal'. Zo is er nu ook een plekje ingeruimd voor de Verduisteringsduif. Dat was de vogel die in Friesland een transformatorhuisje binnenvloog. Dat veroorzaakte een stroomstoring in de hele provincie Friesland. "Tot aan Vlieland aan toe", voegt Moeliker eraan toe. "De duif is nog grotendeels intact, maar wel een beetje aangebrand."