Trompenburg opent in september een voedselbos

Trompenburg Tuinen & Arboretum is druk in de weer met de aanleg van een voedselbos in de Overtuin aan de Groene Wetering. Op 1 september is de officiële opening.

Trompenburg Tuinen & Arboretum in Rotterdam-Kralingen krijgt een voedselbos. De eetbare tuin ligt in de Overtuin aan de Groene Wetering. In het eerste weekend van september gaat de tuin open, maar dat betekent niet dat het eetbare deel dan af is. “In een voedselbos laat je de natuur haar gang gaan, wat er nu ligt is nog maar het begin”, zegt directeur Gert Fortgens.





Eetbaar, maar niet opeten!

“De geschiedenis herhaalt zich. We zijn in 1820 begonnen als buitenplaats met producten uit eigen tuin en nu komen we met een voedselbos waar je de heerlijkste dingen kan vinden.” Het is overigens niet de bedoeling dat de bezoekers uit het Voedselbos gaan snoepen. “De tuin heeft een educatieve functie en wil laten zien wat je met de blaadjes, vruchten en noten kunt doen.”