Politiek010: Het stadhuis als filmdecor

Het Rotterdamse stadhuis schittert als decor in de film Bankier van het Verzet, maar ook scenes van Flodder werden er opgenomen en voor Zwartboek wilde regisseur Paul Verhoeven het stadhuis drie maanden lang reserveren.

In de nieuwe Politiek010 laat bode Hans Lierop de plekken zien die als filmdecor hebben gediend. "Je ziet dan toch als er films over de Tweede Wereldoorlog worden gemaakt, dat het stadhuis wel een aardig decor is, om hier te filmen."

Het maakt de bode erg trots. "Ik ben sowieso al trots op het stadhuis, als het dan ook nog in de film wordt gebruikt, ben je dat helemaal." Paul Verhoeven kreeg uiteindelijk niet zijn zin en dus zitten er geen Rotterdamse scenes in Zwartboek. "Als dat wel was gebeurd was het succes van Zwartboek nog veel groter geworden", lacht Lierop.

In de uitzending laat de bode ook de kelder van het stadhuis zien, waar normaal geen publiek komt. En hij vertelt waarom het geslachtsdeel van het standbeeld in de hal van het stadhuis werd ingekort.