Ook zoektocht in Rotterdam naar Nsimire (14)

Familieleden van het vermiste Haagse meisje Nsimire Massembo (14) hebben zaterdag in Rotterdam flyers uitgedeeld. Het meisje is sinds 27 juli weg. Ze ging toen onverwachts overnachten bij een vriendin.

"We hebben besloten om ook in andere steden mensen op te roepen om mee te zoeken", zegt een van de familieleden van Nsimire. "Rotterdam is dan de eerste stap. Mogelijk komen gaan we ook flyeren in Zoetermeer en Amsterdam."

De politie denkt dat het meisje is weggelopen en onderdak krijgt van iemand. ''Mensen zijn zich dat niet altijd bewust, maar ze lopen dan het risico dat ze zich daarmee schuldig maken aan een misdrijf'', aldus een politiewoordvoerder.

''Als volwassene kun je er natuurlijk voor kiezen om weg te gaan, maar voor een minderjarige is dat anders.'' Er zijn volgens de politie overigens geen indicaties om te denken dat de tiener gevaar loopt.