Ook zoektocht in Rotterdam naar vermiste Nsimire (14)

Familieleden van het vermiste Haagse meisje Nsimire Massembo (14) gaan op zaterdag ook in Rotterdam flyers uitdelen. Het meisje is al sinds 27 juli weg. Ze is het laatst gezien in Den Haag.

"We hebben besloten om ook in andere steden mensen op te roepen om mee te zoeken", zegt een van de familieleden van Nsimire. "Rotterdam is dan de eerste stap. Mogelijk komen gaan we ook flyeren in Zoetermeer en Amsterdam." Het meisje heeft een donkere huidskleur en zwart haar met ingevlochten nephaar in zwart en bruin. Op het moment dat ze voor het laatst werd gezien droeg ze een grijze bandana. Ze is 1 meter 60 lang en heeft een slank postuur. De politie houdt alle mogelijke scenario's open en heeft specialisten ingezet. Klik hier voor de flyer die wordt uitgedeeld in verband met de vermissing.