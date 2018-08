Deel dit artikel:











Neptunus genadeloos voor Silicon Storks

Curaçao Neptunus heeft zaterdag in het Familiestadion Silicon Storks in de hoofdklasse flink te kijk gezet. De Rotterdamse honkballers droogden de Haagse formatie met maar liefst 20-0 af. Het team van coach Ronald Jaarsma had daar slechts zes slagbeurten voor nodig.

In de eerste inning nam Neptunus al een 6-0 voorsprong tegen de hekkensluiter van de competitie. Tijdens de vierde scoorden de Rotterdammers vijf treffers. De overige negen punten werden in de zesde inning behaald. Na 38 wedstrijden is Neptunus met 66 punten nog altijd lijstaanvoerder van de hoofdklasse. Zondag gaan de mannen van Jaarsma bij Silicon Storks op bezoek.