IJslander Ómarsson nieuwe spits bij Excelsior Elías Már Ómarsson (rugnummer 22) in actie tegen Real Madrid namens Valerenga in 2016 (Bron: ANP - Vegard Wivestad Grott)

Excelsior heeft Elías Már Ómarsson definitief binnen. De 23-jarige IJslandse aanvaller komt over van de Zweedse ploeg IFK Göteborg, waar hij dit seizoen acht treffers maakte tijdens twaalf duels in de hoogste afdeling van Zweden. Hij tekent voor drie jaar met een optie voor nog één jaar in Kralingen.

Daarmee heeft trainer Adrie Poldervaart zijn gewenste spits binnen. Ómarsson speelde in het verleden ook bij Keflavik uit IJsland en de Noorse club Valerenga. Verder is hij negenvoudig international van IJsland. Ómarsson bekijkt zaterdagavond in het Van Donge & De Roo Stadion de eerste competitiewedstrijd van Excelsior tegen Fortuna Sittard. Maandag ondergaat de IJslander de medische keuring.