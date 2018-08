Deel dit artikel:











Huis vol rook door kortsluiting dimmer in Barendrecht Foto: Brandweer Barendrecht

In een woning in Barendrecht heeft een lichtschakelaar zaterdagavond voor flink wat rookontwikkeling gezorgd. Dat gebeurde in de Wilhelminastraat. De brandweer ging daarheen om een brandlucht te onderzoeken.

Er bleek kortsluiting te zijn ontstaan in een dimmer. Dankzij rookmelders werd de brandweer gealarmeerd. De woning is geventileerd.