Eerste Sparta Clinic voor kids, het Sparta-gevoel moet overspringen

Voetballertjes van nul tot vijf jaar waren vandaag welkom in het Sparta Stadion in Rotterdam voor de eerste Sparta Clinic voor kinderen. Achttien peuters en kleuters meldden zich, volledig in tenue, samen met hun ouders op het Kasteel.

Onder leiding van Dolf Roks, hoofd jeugdopleiding en scouting bij Sparta, gingen de kinderen vooral lekker bewegen op de springkussens en werd er onder begeleiding van de Sparta Piet gedribbeld en op de goal geschoten.

Dolf Roks legt uit: "Het is gewoon bewegen voor die kinderen. En kennismaken met het stadion en we hopen dat ze daar het Sparta-gevoel bij krijgen. En de meesten hebben dat al, dat zie je aan de shirts en hun ouders. Het gaat er om dat het overspringt op de kinderen. Zodat die over een paar jaar als supporters op de tribune zitten en misschien wel als spelers in het eerste elftal."

'Goed voor de allerjongsten'

De vader van de bijna vierjarige Brandon Varela Ramos hoeft het Spartagevoel niet meer over te brengen. "Hij kent het Spartalied, hij vraagt continue naar Sparta, zijn oma woont hier in Spangen, hij is al goed bekend met Spangen en Sparta. Voor zijn leeftijd kan hij al een aardig balletje trappen. Dribbelen en schieten, dat zit er al in", zegt de trotse vader. "Deze clinic is heel goed voor de allerjongsten die interesse hebben in voetbal maar nog niet oud genoeg zijn om te kunnen voetballen."

De driejarige tweeling Shay en Lynn zijn helemaal gek van voetbal. "Deze clinic is geweldig, de meiden genieten ervan", zegt hun moeder. "Wat wil je ook, zaterdags speelt mama bij CVV Berkel en zondag speelt papa bij TOGB in Berkel en Rodenrijjs. Ze krijgen het voetbal met de paplepel ingegoten."