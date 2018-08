Deel dit artikel:











Overval in winkelcentrum Rotterdam-Noord

In Rotterdam-Noord is zaterdagavond een filiaal van Kruidvat in winkelcentrum Eudokiaplein overvallen. De dader bedreigde het personeel en ging ervandoor met een onbekende buit.

De overvaller zou een jonge vrouw zijn, die zich met een pruik en een petje had vermomd. De politie is een onderzoek begonnen.