Damen blij met invalbeurt bij Excelsior na lang blessureleed

Alessandro Damen hoorde vrijdag dat hij het seizoen zou beginnen als tweede doelman van Excelsior. De keeper mocht tegen Fortuna Sittard (1-1) na een klein half uur al aan de bak, omdat Sonny Stevens na een botsing met een hoofdblessure geblesseerd naar de kant moest.

"Het was lastig invallen, want ik had geen warming-up en kon me daarom niet voorbereiden", blikt Damen terug, die zonder angst het duel tegen de Limburgers speelde. "Ik mocht weer lekker spelen."

Gezien het verloop van de wedstrijd is Damen blij met een punt. "We deden zeker niet onder tegen Fortuna. De eerste helft speelden we goed. In de tweede helft waren we minder", oordeelt Damen.

Kijk hieronder naar het volledige interview van verslaggever Sinclair Bischop met Damen: