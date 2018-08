Poldervaart na zijn debuut als hoofdtrainer bij Excelsior: 'Meer dan verdiend punt'

Adrie Poldervaart heeft zaterdag tijdens zijn eerste officiële wedstrijd als hoofdtrainer van Excelsior een punt gepakt tegen Fortuna Sittard (1-1). Hij kan leven met dit resultaat: "Als je alles in beschouwing, heb je meer dan een verdiend punt. Zeker op basis van de eerste helft", is zijn reactie bij RTV Rijnmond.

Poldervaart prijst de arbeid van zijn spelers na de rode kaart van Luigi Bruins, die op basis van videobeelden door scheidsrechter Siemen Mulder werd weggestuurd: "Met elf man hebben we meer kansen weggegeven dan toen we met tien man speelden."

De trainer van de Kralingers ging na afloop van het duel niet in op de beslissing van de VAR. "Ik heb me ervan gedistantieerd. Daar is een VAR voor", aldus Poldervaart, die zeker genoten heeft van zijn debuut als hoofdtrainer van Excelsior.

Kijk hier naar het volledige interview van verslaggever Sinclair Bischop met Poldervaart. Daar wordt ook het uitvallen van doelman Sonny Stevens besproken: