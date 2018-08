Deel dit artikel:











NAPRATEN: De Graafschap-Feyenoord (2-0)

Feyenoord moet zondag tegen De Graafschap de knop hebben omgezet na de 4-0 afstraffing in Slowakije tegen AS Trencin in de derde voorronde van de Europa League. Bovendien willen de Rotterdammers in de eredivisie een goede start maken. Het openingsduel van de bekerwinnaar is natuurlijk via RTV Rijnmond te volgen.

Vanaf 13:00 uur start een nieuwe uitzending van Radio Rijnmond Sport. Bart Nolles zal de show, die vijf uur duurt, presenteren. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de twee radiocommentatoren op De Vijverberg. Het duel start om 14:30 uur. Wil je meepraten over De Graafschap-Feyenoord? Laat dan onder dit bericht een reactie achter.



Opstelling Feyenoord

Bijlow; St. Juste, Botteghin, Van der Heijden, Verdonk; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Boëtius

31' 1-0 Fabian Serrarens

31' 1-0 Fabian Serrarens

90' 2-0 Stef Nijland