Auto brandt uit in Rotterdam-West De uitgebrande auto op de Tjalklaan. Foto: MediaTV

Op de Tjalklaan in Rotterdam-West is zondagochtend een auto uitgebrand. Het voertuig stond midden op de rijbaan in lichterlaaie toen de brandweer arriveerde.

Hoe de autobrand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. De brandweer kon niet voorkomen dat de personenauto volledig uitbrandde. De rijbaan om Rotterdam te verlaten is geruime tijd afgesloten geweest door schade aan het wegdek. Het uitgebrande wrak is meegenomen door de politie.