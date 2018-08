Deel dit artikel:











Politie: 'zeer grimmige' nacht in Rotterdam Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

In de nacht van zaterdag op zondag is de sfeer in Rotterdam volgens de politie bij vlagen 'zeer grimmig' geweest. Er zijn twaalf personen gearresteerd.

Drie mensen waren zo vervelend dat ze ook met peperspray zijn bespoten. De arrestaties werden verricht voor onder andere openbaar dronkenschap, vernieling en mishandeling, meldt de politie via Twitter.