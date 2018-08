Straatorkest bezoekt asielzoekerscentrum en de kinderen spelen mee

Ineens was het gezellig muzikaal druk op het terrein van het asielzoekerscentrum in Rotterdam. De 43 muzikanten van straatorkest Ricciotti Ensemble streken er zatermiddag neer. Alle kinderen krijgen een instrumentje in de hand om mee te doen.

"We hebben 200 kinderen op dit azc wonen, dus die zijn er altijd heel snel bij als er leuke dingen te doen zijn. De volwassenen zullen zo ook wel tevoorschijn komen", zegt Bianca Bredewout van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Er zijn volgens haar regelmatig leuke activiteiten. "Maar dat zo'n hele grote band hier komt spelen is wel uniek."

Alexander Buskermolen van het Ricciotti Ensemble is erg tevreden met het jonge publiek: "Lekker enthousiast en ongeremd. Ze doen mee terwijl ze ook aan het spelen zijn. Ze zitten op de wipwap, gaan van de glijbaan, lopen op het dak en ondertussen luisteren ze", zegt hij.

'Net als samen eten'

Voor Alexander is het belangrijk dat er verbondenheid ontstaat tijdens het spelen. "Het is net als samen eten. Samen muziek beleven schept een band, daar geloven we heilig in."

Het straatorkest wil zo toegankelijk mogelijk zijn voor een breed publiek. "We halen alle drempels weg. We spelen gratis, dragen normale kleding en zorgen dat we mixen met het publiek", legt Alexander uit.