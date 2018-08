Buurtbewoner betrapt inbrekers loungebar Rotterdam

Drie inbrekers zijn in de nacht van zaterdag op zondag betrapt tijdens een inbraak bij een loungebar op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Een buurtbewoner die de inbrekers spotte, waarschuwde de politie.

Het trio probeerde via de binnentuin van woningen aan de Nieuwe Binnenweg naar binnen te komen bij de bar. Toen de politie met meerdere wagens arriveerde, stond het drietal nog in de tuin. Op dat moment probeerden zij te vluchtten.

Één van hen is door agenten aangehouden in de Zwaerdecroonstraat, een tweede verdachte is een stukje verderop gearresteerd op de Claes de Vrieselaan. De derde inbreker wist te ontkomen.

De twee die vastzitten komen uit Gouda en Rotterdam. Zij zijn allebei 21 jaar oud.





Koevoet

Agenten vonden in de loungebar en omgeving een koevoet en een schroevendraaier. Deze zijn vermoedelijk gebruikt bij de inbraak.