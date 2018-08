Uitslaande brand in Rotterdam-Noord

In een woning op de Van Nideckstraat in Rotterdam-Noord heeft zondagmiddag een uitslaande brand gewoed. Het vuur ontstond rond 11:30 uur.

De brandweer is met meerdere blusvoertuigen op de melding afgegaan. Ook is uit voorzorg een ambulance opgeroepen, maar volgens de brandweer zijn alle bewoners in veiligheid.

Ter controle voert de brandweer nog enkele sloopwerkzaamheden uit, zodat ze er zeker van zijn dat het vuur niet nasmeult en oplaait.

Over de oorzaak is niets bekend. Hier zal onderzoek naar worden gedaan.