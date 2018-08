Deel dit artikel:











Overlastgevende drugsgebruikers opgepakt in Gorinchem Politie Rotterdam (Archief foto) - Thijs Kern

Twee drugsgebruikers zijn in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt in Gorinchem. Ze zorgden voor veel overlast in de omgeving van de Haarstraat. Volgens de politie stonden ze 'stijf van de drugs'.

Tijdens de rit naar het cellencomplex ging een van de arrestanten zo tekeer in het politiebusje dat hij onder controle gebracht moest worden. Voor zijn veiligheid is een ambulance op de achtergrond meegereden. De drugsgebruikers zitten vast in het cellencomplex in Dordrecht. Daar zal een arts de man bezoeken.