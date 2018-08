Nederlaag en twee rode kaarten voor Feyenoord bij De Graafschap

Feyenoord is zondag het seizoen slecht begonnen. Op De Vijverberg werd zondag met 2-0 verloren van De Graafschap. Daarnaast waren er rode kaarten voor Eric Botteghin en Jean-Paul Boëtius (beide twee keer geel). Fabian Serrarens maakte in de 31e minuut de openingsgoal, Stef Nijland bepaalde in blessuretijd de eindstand op 2-0.

Voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst is het de tweede pijnlijke nederlaag in vier dagen. Donderdag werd in de Europa League met 4-0 verloren van AS Trencin.

Feyenoord begon het duel nog wel goed. De eerste 25 minuten was Feyenoord de bovenliggende partij en kreeg het een aantal kansen. Zo maaide Jens Toornstra in de zesde minuut over een gevaarlijke voorzet van Jean-Paul Boëtius.

Achterstand

In de zeventiende minuut was het Jordy Clasie die Feyenoord op voorsprong had kunnen zetten. Buiten het strafschopgebied schoot hij met een 'zwabberbal' op Hidde Jurjus. Ook Vilhena had Feyenoord even later op voorsprong kunnen zetten, maar hij schoot in vrijheid naast.

Even later kreeg De Graafschap zijn eerste echte kans. Sven Nieuwpoort kopte op de lat. Maar zo'n tien minuten later kon Fabian Serrarens wel scoren. Justin Bijlow kon de inzet van Leeroy Owusu nog redden, maar de rebound van Serrarens was de doelman te machtig.

Twee keer rood

Na rust creëerde Feyenoord nog wat kansen. Zo nam Vilhena in de 55e minuut de bal goed mee het strafschopgebied in, maar schoot de bal vervolgens in het zijnet. In tien minuten tijd pakte Botteghin vervolgens twee gele kaarten. Hij legde twee keer Serrarens neer, die een lastpak was voor de Rotterdamse verdediging.

Met tien man kreeg Feyenoord wel een goede kans via Jean-Paul Boëtius. Hij schoot op de binnenkant van de paal, maar zag zijn schot niet het doel in gaan. Vijf minuten later was Boëtius de schlemiel. Pol van Boekel gaf hem een gele kaart voor een overtreding, waarop Boëtius besloot de scheidsrechter een cynisch applaus te geven. Daarvoor kreeg hij opnieuw een gele kaart en moest hij het veld verlaten.

De negen Feyenoorders konden in blessuretijd niet voorkomen dat Stef Nijland de eindstand vervolgens op 2-0 bepaalde.

Scoreverloop

31' 1-0 Fabian Serrarens90' 2-0 Stef Nijland

Opstelling

Bijlow; St. Juste (Nieuwkoop 46'), Botteghin, Van der Heijden, Verdonk; Clasie, Toornstra (Sinisterra 80', Vilhena; Berghuis, Van Persie (Vente 74'), Boëtius