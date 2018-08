Devany eindelijk thuis na aardbeving: 'Het had heel anders kunnen aflopen'

De Rotterdamse studente Devany Boelaars is terug uit het rampgebied op het Indonesische eiland Lombok. Samen met haar nichtje overleefde ze de aardbeving van een week geleden, maar het duurde daarna nog dagen voordat ze naar Nederland terug kon komen.

''We waren zelf op precies het juiste moment buiten, want vijf minuten voor de aardbeving gebeurde was ik nog in de douche en die is volledig ingestort. Dus het had heel anders kunnen aflopen'', zegt de 23-jarige Rotterdamse zondag, twee dagen na thuiskomst.

''Op de avond dat de aardbeving net was geweest zijn we naar beneden gegaan vanaf een berg en hebben een tas gepakt met alle belangrijke dingen, zodat we het op het strand in ieder geval warm zouden hebben. Er zat niet heel veel in, ik heb er vijf dagen van geleefd.''

Eindelijk weg

Na 35 uur tussen de verwoestingen op Lombok, konden de twee eindelijk met een vlucht mee naar huis.

''Nou ja, naar huis... Ik ben toen van Lombok naar Jakarta gevlogen, daar zou ik een aansluitende vlucht hebben naar Bali, maar die had ik gemist omdat we vertraging hadden. Op Bali kwamen we uiteindelijk om 13:30 uur aan en moesten we tot 01:30 uur wachten voordat de vlucht eindelijk ging. Daarna ben ik naar Zuid-Korea gevlogen, toen naar Praag en uiteindelijk naar Nederland.''

Nachtmerries

Door de aardbeving op Lombok kwamen vorige week zondag bijna vierhonderd mensen om het leven. Daveny en haar nichtje zagen verschrikkelijke taferelen in het rampgebied, zoals meerdere lijken op straat.

''De eerste nachten thuis had ik nachtmerries. Bewust gaat het wel goed met me, maar aan onbewuste dingen merk je dat het toch wel slechter gaat met je dan je denkt. Het voelt alsof ik een film heb gekeken, dat ik er niet echt bij ben geweest. Maar dat ben je natuurlijk wel.''