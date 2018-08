Luigi Bruins over rode kaart tegen Fortuna: 'Absoluut geen rode kaart'

Excelsior is zaterdag het nieuwe eredivisieseizoen begonnen met een gelijkspel tegen promovendus Fortuna Sittard (1-1). Er had voor Excelsior meer ingezeten tegen de Limburgers, zeker omdat Luigi Bruins in de 57e minuut een rode kaart kreeg.

Bruins ging hard door op Alessandro Ciranni. Scheidsrechter Siemen Mulder gaf hem daarom een rode kaart, nadat de videoscheidsrechter er naar had gekeken. Maar of de beslissing terecht was, was niet iedereen het over eens.

Luigi Bruins gaf in de uitzending van Radio Rijnmond Sport zijn mening over het voorval. "In mijn ogen zet ik een actie in, waar de bal iets voor me is. Daarna zie ik hem aan komen glijden en hou ik in principe nog in. Daarna maak ik met mijn voet vooruit contact, maar is het absoluut geen rode kaart."

"Ik heb de beelden terug gezien en daar zie je ook dat ze de beelden vaak moesten terug zien. Volgens mij kan de VAR meteen zeggen: het is een rode kaart. Dat was niet zo, dus er is best veel twijfel geweest. Ik vind als er zoveel twijfel is, mag je nooit een rode kaart trekken."

