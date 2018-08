Dirk Kuyt pakt eerste prijs met Feyenoord onder 19

Feyenoord onder 19 heeft zondagmiddag het 'Mladen Ramljak Memorial Tournament' op zijn naam geschreven. Real Madrid werd in de finale met 2-0 verslagen. Splinter de Mooij en Crysencio Summerville maakten de doelpunten.

De Rotterdammers kwamen in de finale terecht door in de groepsfase eerste te worden in de poule. Daar waren Kroatië, FC Kopenhagen en NK Maribor de tegenstanders.

Voor trainer Dirk Kuyt is het zijn eerste prijs in zijn prille trainersloopbaan. De Feyenoord-held ging begin dit seizoen aan de slag als hoofdtrainer van het Onder-19 team van Feyenoord en wordt ondersteund door jeugdtrainer Cor Adriaanse.