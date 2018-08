Cricket: VOC landskampioen na winst op HBS

Cricketclub VOC is de nieuwe landskampioen. De Rotterdammers versloegen zondag HBS en zagen concurrent VRA verliezen bij HCC en zijn daardoor niet meer te achterhalen.

Na twee landstitels op rij voor het Schiedamse Excelsior'20 gaat de beker dit jaar dus naar Rotterdam. VOC begon zondag tegen HBS in Den Haag aan bat en kwam tot 194 runs (8 out). HBS kon daar niet meer dan 133 runs tegenover stellen. Eveneens in Den Haag ging het Amsterdamse VRA onderuit tegen HCC, waarna VOC de champagne kon ontkurken.

Voor VOC is het de achtste titel in de geschiedenis. Ook in 1974, 1975, 1982, 1983, 1984, 1987 en 1994 waren de Rotterdammers de besten van ons land.

Het Capelse Sparta wist zondag ook te winnen. De promovendus passeerde met 134/5 Quick Haag dat tot 133 runs (all out) kwam. Aftredend kampioen Excelsior'20 versloeg in Amsterdam ACC (191/9 - 184/6).