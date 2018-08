Gio: "Vertrouwen bij Feyenoord kan ook zo weer terug zijn"

Giovanni van Bronckhorst zoekt op de persconferentie na afloop van de nederlaag van Feyenoord tegen De Graafschap naar houvast om het tij snel te doen keren. "Het vertrouwen kan ook zo weer terug zijn."

Feyenoord is het seizoen na de winst van de Johan Cruijff Schaal dramatisch begonnen, met een 4-0 nederlaag in Slowakije tegen Trencin en een pijnlijk 2-0 verlies tegen promovendus De Graafschap. "De Graafschap komt op voorsprong en daarna zie je hoe het vertrouwen en de automatismen bij ons wegvallen," zei Van Bronckhorst op zijn persconferentie. "Maar je weet dat het vertrouwen ook zo weer terug kan zijn."

Onduidelijkheid over Jorgensen

De trainer van Feyenoord sprak op de persconferentie ook nog over de geblesseerde spelers. "Renato Tapia is op de weg terug, maar het is voor mij onduidelijk hoe lang Nicolai Jorgensen er nog uit is. Dat geldt ook voor Ridgeciano Haps en Yassin Ayoub," zei de coach daarover.