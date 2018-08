Ouderwets culinair bij Ketels aan de Kade

Veel belangstelling dit weekend voor het tweedaagse historische foodfestival Ketels aan de Kade in Rotterdam Delfshaven. De vijfde editie van het festival had als thema Specerijen en Spijzen. En dat viel in de smaak.

"Wij vinden het heel leuk dat ouderwetse culinair, er is heel veel te zien", zeggen twee vriendinnen die eigenlijk ook nog willen dansen bij het optreden van het Shantykoor Vlaardingen.

"Wat zijn belangrijke thema's in het eetverleden van Rotterdam?" zegt Sjoerd van Gent, mede-organisator van Ketels aan de Kade. "We hebben al als thema bier gehad en een keer haring en brood. We vonden dat het nu wel eens tijd was voor specerijen en wat de VOC zoals meebracht, daarover willen we vertellen. Dat doen we door middel van een specerijhandelaar die over zijn vak vertelt.



"Wel lekker", vinden de vriendinnen. ''We hebben net kaneelsnoepjes geproefd. Die waren heerlijk. Die zie je niet meer in de winkels tegenwoordig."

"We zijn vijf jaar gelden begonnen met ketels en het wordt elk jaar meer, het is voor ons fantastisch om hier mee door te gaan", zegt de trotse organisator. Hij krijgt de complimenten van de twee vriendinnen: "Dit is een leuk kleinschalig festival. Gelukkig zonder al die braderietroep eromheen wat je vaak ziet. Dit is klein en gezellig."