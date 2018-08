Deel dit artikel:











Man neergestoken in Capelle aan den IJssel Foto: MediaTV

Bij een steekpartij in een appartement aan de Wiekslag in Capelle aan den IJssel is een man gewond geraakt. Dat meldt de politie. In de omgeving is een verdachte aangehouden.

Het slachtoffer is met meerdere verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie verkeert hij niet in levensgevaar. De toedracht van de steekpartij is nog onduidelijk.