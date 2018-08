Deel dit artikel:











Foto: Gertjan Zevenbergen/Fokveedag Hellevoetsluis

Op de Fokveedag in Hellevoetsluis zijn ongeveer vijfduizend bezoekers afgekomen. Dat meldt de organisatie zondagavond. Winnaar van deze 61ste editie was Grana's Pie. Ze is daarmee de allermooiste koe van de Zuid-Hollandse eilanden in 2018.

"Een opmerkelijke prestatie voor een tien jaar oude melkkoe, die in haar leven al meer dan 92.000 liter melk heeft gegeven", aldus de organisatie. "De jury was vooral onder de indruk van haar prachtige uier." In 2014 werd ze ook al eens tot mooiste koe uitgeroepen. Eigenaar Jan Willem Hoftijzer nam zaterdag de kampioensbeker mee naar huis. Vorig jaar won de melkveehouder uit Zwartewaal de miss-verkiezing voor melkkoeien ook al. Toen met Grana's Pie 2, de dochter van de huidige winnares.