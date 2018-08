Boeren voeren wintervoorraad voer nu al aan hun koeien

"Als het zo droog blijft, weet ik het ook niet." Boer Louis de Groot uit Giessenburg voert nu al een deel van de wintervoorraad hooi op aan zijn koeien. Door de aanhoudende droogte heeft hij geen keus.

"Het gras groeit maar enkele millimeters per dag, terwijl het normaal centimeters groeit," vertelt De Groot. En dat is veel te weinig om de driehonderd koeien en 150 kalfjes in zijn melkveehouderij te eten geven.

"Ze hebben minder honger door de warmte, net als wijzelf. Maar ook de koeien moeten eten, net als wij. Als de koe niet eet, heb ik ook geen melk."

Om zijn koeien ook in de winter te kunnen voeden, moet De Groot voer aan gaan kopen. Hij komt waarschijnlijk voor twee tot drie maanden hooi (gedroogd gras) tekort. Dat gaat hem zo'n 40 duizend euro kosten.

Door een tekort aan gras, is de prijs de afgelopen tijd flink gestegen. "Een kilo gras kost rond de 50 cent. Zo'n zes weken geleden kon je het nog krijgen voor 20 cent."

Om de boeren te helpen heeft het kabinet een hulpkredietregeling in het leven geroepen. "Dat is in ieder geval een oplossing om te zorgen dat je voldoende middelen hebt om voer aan te kopen waar dat nodig is", zegt De Groot.

Hoewel het voor de boer een mager jaar is, houdt hij hoop op een relatief goede afloop. "Ik hoop dat het nog wat wil groeien en dat we eind oktober nog wat gras kunnen winnen."