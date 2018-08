RTV Rijnmond zomertoert door Dordrecht

De tweede grootste stad van de regio staat deze week in de schijnwerpers tijdens de Rijnmond Zomertoer. Verslaggevers lichten Dordrecht de hele week uit op radio, tv, internet en social media.

We slapen in een ecolodge, bezoeken bijzondere Dordtenaren en gaan langs bij oer-Dordtse bedrijven. Ook testen we frikandellen in de stad, doen we vakantiewerk en toeren we in een treintje door Dordrecht.

De zomertoer wordt traditiegetrouw afgesloten met een locatieuitzending van Rijnmond Nu. Vrijdag ontvangt presentator Ruud de Boer tussen 16:00 uur en 19:00 uur diverse gasten uit de stad bij restaurant Dordts Genoegen.

Heb je zelf tips voor plekken waar wij een handje kunnen helpen, of een plek waar wij deze week absoluut langs moeten gaan? Laat het ons dan weten. Mailen kan naar zomertoer@rijnmond.nl .