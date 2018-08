Deel dit artikel:











Zwijndrechtenaar steekt midden in de nacht strijkers af

De politie heeft een bewoner van een huis in de Staringstraat in Zwijndrecht aangehouden, omdat hij in de nacht van zondag op maandag de ene strijker na de andere aanstak.

De man stond in zijn achtertuin en had de buurt om 02:00 uur al wakker geknald. Zij dachten pistoolschoten te horen. De politie ging op onderzoek uit en vond de man. Maar ook toen agenten ter plekke kwamen bleef de man strijkers afsteken. "Zo'n beetje de hele straat stond buiten door de herrie", zegt de politie. Het vuurwerk is in beslag genomen. De buurt gaf aan dat de man al langer overlast veroorzaakt.