Trencin vol vertrouwen naar de Kuip

Feyenoord treft in AS Trencin komende donderdag een ploeg vol vertrouwen. De Slowaakse ploeg van de Rotterdamse trainer Ricardo Moniz won afgelopen weekend de uitwedstrijd bij MSK Zilina met 3-2.

Bij Trencin was Joey Sleegers de grote man met twee doelpunten. De oud-Feyenoorder verdeelde zijn doelpunten over de eerste en tweede helft. Vorige week was Sleegers in de competitie ook al goed voor twee doelpunten, waardoor hij nu op vier doelpunten staat in twee duels.

Ondanks dat Trencin in de competitie een uitwedstrijd speelde, voelde het toch als een thuiswedstrijd. In het stadion van MSK Zilina versloeg Trencin donderdagavond Feyenoord in de derde voorronde van de Europa League met 4-0.

Feyenoord kende zondag een dramatische start van het seizoen. Op bezoek bij promovendus De Graafschap verloor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst met 2-0. Daarnaast eindigde Feyenoord het duel met negen man. Eric Botteghin en Jean-Paul Boëtius moesten er beiden af met twee keer geel.

De wedstrijd tussen Feyenoord en AS Trencin begint donderdagavond om 20:30 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond, onze website www.rijnmond.nl en de social mediakanalen. Voorafgaand aan de wedstrijd blikken we op TV Rijnmond uitgebreid vooruit op de returnwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League.