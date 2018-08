Aantal deelnemers zomerschool Dordrecht verdrievoudigd

Het aantal leerlingen dat zich heeft aangemeld voor de zomerschool in Dordrecht, is dit jaar verdrievoudigd. Dat zegt de wethouder van onderwijs, Peter Heijkoop.

"Het begon twee jaar geleden met veertig kinderen. Vorig jaar waren dat er honderd en nu volgen driehonderd kinderen de zomerschool, verspreid over de stad. Dat was ook de ambitie die we twee jaar geleden uitgesproken hebben", vertelt de wethouder.

De zomerschool is een initiatief van de gemeente en alle openbare, christelijke en islamitische basisscholen in Dordrecht. Negen dagen lang krijgen de kinderen op zeven verschillende locaties niet alleen les in taal, rekenen en begrijpend lezen, maar staan ook muziek, sport en spel centraal.

"Wat we ook belangrijk vinden, is dat we ouders en kinderen uit de wijk met elkaar in contact brengen", vertelt Leonoor van Dijk van de zomerschool. "Kinderen ontmoeten kinderen uit dezelfde wijk, maar van een andere school."



Het is dus veel meer dan een weekje taal en rekenen bijspijkeren. "We willen dat er alleen kinderen meedoen die het leuk vinden en bereid zijn om in zichzelf te investeren. Ze moeten het leuk vinden om bij te leren en andere kinderen te ontmoeten."

Nu de zomervakantie in Dordrecht al vier weken onderweg is, begint de verveling bij sommige kinderen toe te slaan. "Voor die kinderen is er de zomerschool: een mooi moment om naar uit te kijken en een goede voorbereiding op het nieuwe schooljaar", zegt Van Dijk. "Maar bovenal willen we dat kinderen hier veel plezier gaan maken de komende negen dagen."