Brandweer Vlaardingen filmt reddingsactie van twee honden

De brandweer Vlaardingen heeft indrukwekkende beelden gepubliceerd van de reddingsactie van twee honden, vorige week woensdag. Ze zijn gemaakt door de brandweer zelf.

Een blusteam rukte op 8 augustus uit naar het Duizendguldenkruid in Vlaardingen na een melding over rook. Er bleek sprake te zijn van een brand in een slaapkamer.

De bewoners waren niet thuis, maar de brandweer trof wel twee honden aan, een Stafford en een Boomer. Een van hen was in de wc gekropen.

De dieren zijn direct overgedragen aan de Dierenambulance. De Boomer kreeg bij de reddingsactie zuurstof toegediend.